Blind Channelin laulajilla on jo suunnitelma, kun musiikkiura loppuu – "Sieltä on sanottu, että soita heti, kun lopetat"

Euroviisujen myötä suuren kansansuosion saavuttaneen Blind Channelin tavoite on pysynyt samana koko yhtyeen 10-vuotisen historian ajan: olla maailman isoin rock-bändi. Blind Channel sijoittui vuoden 2021 Euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Dark side.

Yksi halutuimmista keikkapaikoista, jonne bändi vielä jonain päivänä aikoo päästä soittamaan, on Madison Square Garden New Yorkissa. Yhtyeen esikuva Linkin Park on sen jo tehnyt.

– Sitten voi viimeistään sanoa, että eiköhän se riitä, bändin toinen laulaja ja kitaristi Joel Hokka kertoi MTV Uutisille Putouksen kulisseissa 25. helmikuuta.

Vielä ei kuitenkaan olla lähelläkään Blind Channelin uran loppua, vaan yhtye reissaa keikkojen merkeissä kiivaaseen tahtiin ympäri maailmaa. Hokan lisäksi kokoonpanoon kuuluvat toinen laulaja Niko Moilanen, kitaristi ja taustalaulaja Joonas Porko, basisti Olli Matela, rumpali Tommi Lalli ja sampleista sekä perkussioista vastaava Aleksi Kaunisvesi. Miehet nukkuvat kiertueilla Hokan sanojen mukaan jonkinlaisessa parimetrisessä laatikossa.

– Heräämme huoltoasemilta milloin mistäkin Euroopasta tai Yhdysvalloista. Aina emme edes tiedä, mistä. Etsimme suihkun, Red Bullia, aamupalaa ja sitten pääsemme jossain kohtaa keikkapaikalle. Illalla on keikka ja haastatteluja. Se on kuin päiväni murmelina aina uudestaan ja uudestaan, Hokka kertoi.

Moilasen mielestä keikkaelämä on kuitenkin tietyiltä osin helpompaa kuin kotona oleminen.

– Kotona päivät ovat hyvin vaihtelevia: ennen sinkun julkaisua päivät ovat hyvin erilaisia kuin julkaisun jälkeen. Elämästä puuttuu täysin rytmi, kun välillä ollaan yötä myöten studiolla. Viikonpäivät menettävät merkityksensä. Kiertueellakaan viikonpäivillä ei ole väliä, mutta siellä kiertuemanageri kertoo, mitä tehdään, ja aivot voi jättää kotiin, Moilanen kertoi.

Toisesta tulee radiojuontaja ja toisesta kirjailija

Yhtyeen laulajilla on myös henkilökohtaisia rutiineja, joita he aina kiertueilla tekevät. Rundaamisesta on tehtävä arkista, koska muuten sitä ei kestä.

– Juon lasillisen valkoviiniä ennen keikkaa. Keikkojen jälkeiseltä ajalta olen jättänyt juomisen pois. Voin juoda yhden oluen ruoan kanssa. Bussissa saatan mennä kuskin viereiselle penkille istumaan ja kuuntelen jotakin todella rentoa musiikkia niin kauan, että rauhoitun ja voin pestä hampaat bussin vessassa ja mennä nukkumaan, Hokka paljasti.

Moilasen rutiinit sijoittuvat enemmänkin kiertueen jälkeiseen elämään.

– Koukutan itseni johonkin sarjaan ja rakennan sitä kautta palautumissysteemin. Jos kiertueen aikana tulee jokin uusi levy, niin saatan kuunnella sitä koko kiertueen ajan. Se toimii ikään kuin musiikillisena ankkurina, Moilanen kertoi.

Moilasella ja Hokalla on jo suunnitelma siihen hetkeen, kun he eivät enää tee musiikkia ja keikkoja Blind Channelin riveissä.

– Minulle tämä on aivan selkeä juttu. Haluan oman radio-ohjelman Radio Rockille. Sieltä on jo sanottu, että soita heti, kun lopetat, niin tehdään se. Alan myös maalata tauluja, mitä tällä hetkellä opettelen. Kaljapäissämme kaverini kanssa maalailemme. Mutta noihin menee vielä hetki, sillä meillä on vielä peltoa kynnettävänä, Hokka naurahti.

Moilanen puolestaan aloitti parisen vuotta sitten kirjoittamisen keikkabusseissa lähinnä tappaakseen aikaa.