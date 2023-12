Taksikuski MTV:lle: Kaikki autot laitettu ajoon –"Lapset, isi on tänään vähän pidempään töissä"

Kyse on kuitenkin Helsingin liikenteen merkittävästä solmukohdasta, mutta koska junaliikenne ei kulje, on ostoskeskuksessa vain muutamia satunnaisia ihmisiä joko matkalla kauppaan tai töihin.

– On saanut mennä tuulispäänä liikenteessä, mikäs tässä lähtiessä aikaisin ajoon ja palvelemaan ihmisiä.

– Lapsilleni kerroin, että isi on tänään vähän pidempään töissä, tehdään pitkää päivää.

Mäenpää kertoo, että kaikki Lähitaksin autot on laitettu ajoon, sillä kysyntää on. Jos päivällä on tarvetta taksille, Mäenpää suosittelee ennakkovarauksen tekemistä.