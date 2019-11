Lakko pysäytti pk-seudun bussiliikenteen: Emilia marssi juna-asemalle kilometrejä, mutta antaa tukensa lakkolaisille – "Pienempi paha odottaa pakettia kaksi viikkoa kuin että palkka putoaa tonnilla"

Työmatkalainen kertoo, että häneltä löytyy ymmärrystä lakkolaisille. Hänen mukaansa on väärin, kuinka paljon palkkoja ollaan pudottamassa.

– Se on todella järkyttävää, eikä sellaista saa tapahtua, Emilia toteaa.

– On pienempi paha odottaa pari viikkoa pakettia kuin niin että tonnin verran tippuisi palkka kuukaudessa.

"Junassa jopa tavallista rauhallisempaa"

– Kyllä sitä on hieman vaikea ymmärtää, varsinkin kun kävi ilmi, että lukitseva tekijä on aikaa sitten sovittu asia. Toivottavasti nyt neuvottelut etenevät ja kyllähän tämä on loistava mahdollisuus kilpailijoille. Näyttää siltä, että alan rakenne muuttuu täysin, Hyvönen summaa.