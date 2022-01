Maakuntien taksiongelmiin halutaan ratkaisu – pitäisikö kuntien maksaa päivystys, kuten Taksiliitto ehdottaa?

Muutama vuosi sitten tehty taksilain uudistus on aiheuttanut harmaita hiuksia paitsi taksiyrittäjille, myös asiakkaille. Kun asemapaikoista on luovuttu ja yrittäjien määrä on kaksinkertaistunut, jokainen taksiyrittäjä pyrkii saamaan leipänsä sieltä, missä on ihmisiä ja kyytejä.

Niinpä maaseudulta on vaikeampi enää saada taksia.

– Kyllähän tätä arveltiin jo silloin, kun taksilaki uudistui vuonna 2018. Että kun ei ole enää mitään sijoituspaikkoja eli asemapaikkoja, niin maaseutu jää tyhjäksi ja myös arki-illat kaupungeissa.

– Ja näinhän siinä on tapahtunut, kertoo Kokkolan Taksiautoilijoiden puheenjohtaja Seppo Taipale.

Eli maaseudulla ei välttämättä saa taksia illalla tai viikonloppuna?

– Ei saa enää iltaisin. Ja harvoin viikonloppuisinkaan, tietää Taipale.

Hänen mielestään kehitys on luonnollinen. Miksi kukaan yrittäjä päivystäisi yötään siellä, mistä ei välttämättä löydy yhtään kyytiä?

Sen sijaan tapahtumat, juhlat ja ravintolat tuovat kyytejä viikonloppuisin ja iltaisin ja ne löytyvät maakuntakeskuksista.

– Näinhän on tapahtunut, että maaseudulta tulevat taksiautoilijat tänne kaupunkiin, jossa on ihmisiä ja tapahtumia. Se on luonnollista, koska jokaisen pitää ansaita elantonsa.

Maakuntien yrittäjät vetoavat toimivien taksipalvelujen puolesta

Yrittäjille taksilain uudistus on ollut hermoja koetteleva prosessi. Pääkaupunkiseudulla on ollut takseja ilman taksamittaria ja maksupäätettä, kuitin saaminen on ollut epävarmaa.

Viime vuonna tilannetta parannettiin asettamalla taksamittari taas pakolliseksi, samoin taksikyltti katolla. Myös taksilupa heltiää nykyisin enää yrittäjäkurssin kautta.

Tämä on hyvä, mutta maakuntien yrittäjät vetoavat nyt toimivien taksipalvelujen puolesta.

– Parannusta on tapahtunut, mutta vielä pitäisi saada maakuntien ja maaseudun tilanne kuntoon.

– Kun ei ole asemapaikkoja eikä päivystysvuoroja, taksia ei välttämättä saa iltaisin ja viikonloppuisin, sanoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Ongelmia on myös päivisin.

– Kun maaseudulta lähtee taksi viemään asiakasta vaikka sairaalareissulle, sinne ei jää ketään, kun auto jää usein odottamaan asiakasta tutkimuksen ajaksi. Valitettavasti näin on myös päivisin.

Taksiliitossa tuttu ongelma

Taksiliitossa on taiteiltu ja taisteltu taksilain uudistamisen jälkeen monenlaisten pulmien ratkaisemiseksi. Maaseudun ja pienten kaupunkien ongelmat ovat tuttuja.

– Kyllähän tämä haja-asutusalueitten ja hiljaisten aikojen taksin saatavuus on selvä ongelma.

– Olemme yrittäneet ehdottaa ja esittää siihen ratkaisuja, mutta toistaiseksi mitään ei ole löytynyt. Eduskuntakin on asiaan ottanut kantaa ja edellyttänyt, että näitä asioita ryhdytään ratkomaan, sanoo toimitusjohtaja Timo Koskinen Taksiliitosta.

Taksiliitto ehdottaa nyt päivystyksen maksajiksi kuntia, jotka muutenkin jo kilpailuttavat taksipalveluja kuten koulukyytejä sekä vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluja.

– Eli tehtäisiin ne kilpailutukset niin, että se edellyttäisi jossakin määrin päivystystä siellä pienillä paikkakunnilla.

– Näin yrittäjät saisivat jonkinlaista korvausta siitä, että he päivystävät myöskin näinä aikoina, jolloin sitä kysyntää on todella vähän.

Tämä sopii taksiautoilijoille, joilla ei ole intressiä istua enää iltaa autossa maaseutujen taksitolpilla toivoen mahdollista tilausta.

– Tietenkin jokin tällainen järjestely käy. Eli jos halutaan palata vanhaan, niin jostakin pitäisi löytyä maksaja. Ei kukaan enää tee ilmaista työtä, toteaa Taipale.

Jos kansalaisilta ja asiakkailta kysytään, asemapaikkoihin palaaminen olisi mieluisin vaihtoehto.