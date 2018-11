Taksin kuljettajalle tarjottiin 1 117 taksitilausta, vain 22 kelpasi – Taksiyhtiö: "Ei siinä ole mitään järkeä, edes taloudellisesti"

Taksi Helsinki Oy:n mukaan heillä on muutama kymmenen sellaista kuljettajaa, jotka odottavat ajettavakseen vain pitkiä kyytejä. Kelakyydit ovat usein tällaisia pitkiä kyytejä, ja niitä on saatavilla Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vaikutusalueella Helsingin Meilahdessa.

Ongelma sisäinen, ei niinkään asiakkaan

– Tämä häiritsee joidenkin meidän kuljettajien toimintaa ja herättää kummastusta, saako näin tehdä. Laki ei varsinaisesti tähän sano mitään, mutta Taksi Helsingillä on voimassa omat sopimukset.

Jos alueella on kuljettajia, jotka eivät ota kyytejä vastaan, muut kuljettajat eivät tiedä taksien realistista lukumäärää.

– Meillä kuljettajat siirtyvät aina sinne, missä takseja tarvitaan. Jos alueella on useita takseja odottamassa vain tiettyjä pitkiä kyytejä, niin meidän muut kuljettajat menevät muualle, eikä asemalla ole tavallisia kyytejä ajavia kuljettajia, Niemelä selventää.

– Siinä mielessä tämä on harmillista, että meillä taksin toimitusaika pitäisi olla kymmeniä sekunteja, eikä minuutteja.

Ongelman uskotaan loppuvan pian

Teemu Niemelä kertoo, että Taksi Helsinki on alkanut seurata aktiivisesti kuljettajien mahdollista valikointia. Seuranta on paljastanut kuljettajista muun muassa sellaisen, jolle tarjottiin yhteensä 1 117 tilausta, joista hän hyväksyi vain 22. Niemelän mukaan tuolloin kuljettaja on odottanut pitkää kyytiä tuntikausia useina eri päivinä.