Taksilakia viilataan nyt uusiksi pikavauhtia – Timo Harakka: "Jos ei saa taksia, on vaikea neuvotella hinnastakaan"

– Tärkein tehtävä on huolehtia kuluttajan oikeuksista ja löytää keinoja saada taksien saatavuus ja tarjonta sellaisiksi, että hintakin saadaan kohdalleen, Harakka totesi MTV:n Seitsemän uutisissa.

Taksiuudistus on heikentänyt Harakan mukaan taksien saatavuutta etenkin pienillä paikkakunnilla.

Mittareiden tilalle digitaalinen sovellus?

Verohallinnon mukaan lainsäädäntöuudistus on toisaalta vähentänyt ja toisaalta lisännyt harmaan talouden riskejä.

Viranomaisten tietojen saanti on vaikeutunut, kun toimialalle pääsy on helpottunut. Toisaalta taksiliikennelupa edellyttää, että verovelvoitteet on hoidettu.