Laitilassa tapahtui perjantai-iltana liikenneonnettomuus, jossa menehtyi yksi henkilö.
Onnettomuus tapahtui perjantai-iltana kahdeksan aikaan Laitilassa. Hälytysajossa ollut poliisi seurasi Rauman suuntaan pakenevaa henkilöautoa, joka ei ollut noudattanut poliisin antamaa pysähtysmismerkkiä.
Pakeneva auto lähti ohittamaan autoletkaa poliisin seuratessa tätä hälytysvalot ja -äänet kytkettyinä.
Joukahaisentien risteyksessä jonossa ajanut sivullinen henkilöauto kääntyi vasemmalle ja suoraan hälytysajossa olleen poliisiauton eteen. Tämän seurauksena ajoneuvot törmäsivät.
Poliisiauto osui henkilöauton vasempaan kylkeen. Henkilöautoa kuljettanut mies menehtyi elvytysyrityksestä huolimatta onnettomuuspaikalla. Kuljettajan lisäksi henkilöautossa ei ollut muita matkustajia.
Poliisi jatkaa paenneen autoilijan etsintää.