Sivullisen henkilöauton kuljettaja kuoli, kun hälytysajossa ollut poliisiauto törmäsi siihen.

Valtatie 8 on avattu uudelleen liikenteelle Varsinais-Suomen Laitilassa, kertoo Fintraffic tieliikennekeskus. Tie avautui liikenteelle puoli yhden jälkeen lauantain vastaisena yönä. Tie oli suljettuna useita tunteja kuolonkolarin vuoksi.

Perjantai-iltana ennen kahdeksaa hälytysajossa ollut poliisiauto törmäsi sen eteen kääntyneeseen henkilöautoon kohtalokkain seurauksin. Henkilöauton kuljettaja kuoli elvytysyrityksestä huolimatta onnettomuuspaikalla. Henkilöautossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita.

Kyseessä takaa-ajotilanne

Poliisi lähti pakenevan auton perään perjantai-iltana hieman ennen kahdeksaa. Poliisi seurasi Rauman suuntaan ajanutta henkilöautoa, joka ei poliisin mukaan ollut noudattanut pysähtymismerkkiä.

Kasitiellä risteyksen kohdalla auto lähti poliisin mukaan ohittamaan autoletkaa, ja poliisi seurasi sitä. Hälytysajossa olleessa poliisiautossa oli poliisin mukaan hälytysvalot ja -äänet kytkettyinä.

Poliisin mukaan autoletkassa ollut sivullinen henkilöauto lähti tuolloin kääntymään kulkusuunnassa vasemmalle, ja kääntyi suoraan hälytysajossa olleen poliisiauton eteen. Poliisiauto osui henkilöautoa vasempaan kylkeen.

Asia siirtyy syyttäjälle

Koska poliisi oli onnettomuudessa osapuolena, on asiasta kirjattu rikosilmoitus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Asia siirtyy Syyttäjälaitokselle, ja tutkinnan johtamisesta ja tiedottamisesta vastaa valtakunnansyyttäjä. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Poliisi jatkaa paenneen autoilijan tavoittamista.