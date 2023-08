Tähtiratsastaja Sonja, 31, joutui brutaalin hyökkäyksen kohteeksi – "Siellä oli 10-15 miestä"

– Katsoin vasemmalle ja siellä oli 10-15 miehen ryhmä. En tiedä, että tiesivätkö he alun perin minun olevan autossa, mutta heti kun katsoin ylös, he alkoivat nauramaan minulle. Lukitsin heti oveni ja yritin saada avaimia virtalukkoon. Yritin yhä käynnistää autoa paniikkini takia, vaikka se oli jo käynnissä, Wiseman kertoi Punters -sivustolle .

– Meillä manuaalivaihteinen auto ja unohdin täysin, kuinka kytkintä käytetään. He yrittivät saada kuljettajan puolen ovea auki. He sanoivat, että "saamme sinut ulos autosta, senkin narttu". Olin niin peloissani, Wiseman jatkoi.

– He olivat kuin saalistamassa oleva lauma kojootteja. Huusin. Tiesin, että käy huonosti. Kumppanini oli nukkumassa sisällä talossa. Soitin hätänumeroon. Yksi miehistä käveli auton ympärillä metallisen tai puisen esineen kanssa. Sitten he löivät minua kivellä naamaan. Nenäni murtui kolmesta kohdasta, huuleni halkesi ja löin hampaani, Wiseman sanoi.

– Yritin ajaa väärään suuntaan tietä, mutta ryhmä heitä esti minua. Jatkoin vain huutamista hätäkeskuspäivystäjälle ja torven tööttäämistä. Sanoin, että he tappavat minut, Wiseman jatkoi.

– Menen naimisiin kolmen viikon päästä, joten olen melkoisen surullinen, koska minulla on tällaisia vammoja kasvoissani. Olen kuitenkin onnekas, että olen hengissä. Pelkäsin todella pahinta, kun olin jumissa autossani. Se on hullua ajatella, että et ole turvassa, kun istut omassa autossasi, Wiseman päätti.