Olympiaratsastaja Veera Manninen hurjassa onnettomuudessa

Keravalla ratsastusonnettomuudessa loukkaantunut Veera Manninen on edelleen sairaalahoidossa. Lääkärin mukaan hän on selvinnyt onnettomuudesta kylkiluiden murtumilla. Hänen toipumisennusteensa on hyvä.

Manninen osallistui viikonloppuna aluetason kilpailuun lähes vuoden koulutuksessaan olleella ponilla. Ratsukko kaatui maastoesteellä radan puolivälissä. Tapahtuma oli puhdas onnettomuus, eikä johtunut ratsastusvirheestä tai olosuhteista. Arvokilpailuratsastaja tunnetaan taitavana ja erittäin huolellisena ratsastajana.

Ponista ei ole löytynyt näkyviä vammoja ja sen vointi on normaali. Ponin hyvinvointi varmistetaan sen omistajan mukaan vielä eläinlääkärin tarkastuksessa huomenna.

Manninen on olympiatason urheilija. Hän edusti Suomea viime kesänä Pariisin olympialaisissa hevosensa Sir Gregin kanssa kenttäratsastuksessa. Manninen oli lopputuloksissa 36:s.