Piiskaaminen kuohuttaa – olympiaurheilijan toimet tutkintaan

Julkisuuteen levinnyt video olympiaratsastaja Heath Ryanin käytöksestä kuohuttaa Australiassa ja ympäri hevosmaailmaa. Ryan piiskaa hevostaan yhdysvaltalaisella Facebook-sivustolla jaetun videon mukaan yli 40 kertaa.

Australian ratsastusliitto Equestrian Australia hyllytti 66-vuotiaan ratsastajan lajin parista. Liitto pitää ratsastajan toimia järkyttävinä ja on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta.

Pekingin olympialaisissa 2008 kisanneen Ryanin mukaan Nico-hevonen on ollut varsasta asti "ongelmatapaus". Ori oli joutua teuraaksi, koska sen käytös johti läheisen ystävän vakavaan loukkaantumiseen. Tutkintaan joutuneen ratsastajan mukaan video on kaksi vuotta vanha, ja sen on julkistanut hänen entinen alaisena.

Viime vuonna kolminkertainen olympiavoittaja Charlotte Dujardin hyllytettiin juuri ennen Pariisin olympialaisia, koska brittiratsastajan oli kuvattu toistuvasti lyöneen hevosta jaloille.