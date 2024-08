Tähtipelaaja loukkaantui vakavasti onnettomuudessa – paljastaa nyt rujot seuraukset

Flintoff testasi kolmipyöräistä autoa Top Gearin kuvauksissa, mutta kaikki meni pieleen. Auto kaatui, ja Flintoff loukkaantui todella pahasti. Hänet kuljetettiin ilmateitse sairaalaan ja siitä lähtien hän on ollut pitkään poissa julkisuudesta. Tuoreessa tv-ohjelmassa hän kertoo toipumisestaan.

Ahdistus on ollut läsnä hänen elämässään onnettomuuden jälkeen, ja toipuminen on edelleen käynnissä.

– Olen nähnyt painajaisia ja elämä on ollut erittäin rankkaa. Nyt voin paremmin, mutta en tiedä, voinko enää koskaan täysin hyvin, Flintoff kertoo.

– Minun täytyy yrittää nähdä asioiden positiivinen puoli, ja olen edelleen tällä. Minulle on annettu toinen mahdollisuus ja siihen minun on tartuttava. Tämä on uusi alku.