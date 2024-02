Norja joutuu turvautumaan erikoistemppuihin MM-kisoissa – valmentajillakin poikkeusvälineet: "Hulluja"

Ampumahiihto on Tshekissä todella suosittua, ja lajin MM-kisoihin onkin myyty yli 200 000 pääsylippua. Katsomot ovat ääriään myöten täynnä, ja meteli on sen mukainen. Norjalaishiihtäjät kertovat, että avausmatkalla he eivät kuulleet valmentajien antamia ohjeita ja väliaikoja kilpailun aikana.