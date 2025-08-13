Taas ME! Sitten Armand Duplantisilta kuultiin huimaa puhetta

Armand Duplantis vihjaili pystyvänsä parempaan hypättyään uransa 13. maailmanennätyksen Budapestissä tiistaina.
Duplantis, 25, ylitti Kansainvälisen yleisurheiluliiton kultatason kilpailussa uuden ME-lukeman 629.
– En itse asiassa tiedä oliko se edes paras hyppyni, kuluvan kauden kolmannen ennätysylityksensä tehnyt Duplantis totesi SVT:lle kisan jälkeen.
Rima heilui melko rajustikin ruotsalaisen ylityksen aikana.
– Tiesin, että minulla oli hyvät mahdollisuudet (ennätykseen), kun ylitin rimaa, mutta osuin siihen melko kovaa. Yritin vain pitää pään kylmänä. Olen iloinen, että se pysyi ylhäällä, hän lisäsi.
Duplantisin ME-suorituksen voit katsoa yllä olevalta videolta.
MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä kommentoi suoritusta suorassa lähetyksessä.
– Kaikki kontaktit (rimaan) tulivat ikään kuin sopivassa rytmissä, sopivassa vaiheessa, Evilä puntaroi.
Uuden haamurajan, 630:n ylittämistä Duplantis pääsee yrittämään jo lauantaina, kun Timanttiliiga-kausi jatkuu Puolan Chorzowissa.
