Taas ME! Sitten Armand Duplantisilta kuultiin huimaa puhetta

Julkaistu 13.08.2025 15:17
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Armand Duplantis vihjaili pystyvänsä parempaan hypättyään uransa 13. maailmanennätyksen Budapestissä tiistaina. 

Duplantis, 25, ylitti Kansainvälisen yleisurheiluliiton kultatason kilpailussa uuden ME-lukeman 629

– En itse asiassa tiedä oliko se edes paras hyppyni, kuluvan kauden kolmannen ennätysylityksensä tehnyt Duplantis totesi SVT:lle kisan jälkeen. 

Rima heilui melko rajustikin ruotsalaisen ylityksen aikana. 

– Tiesin, että minulla oli hyvät mahdollisuudet (ennätykseen), kun ylitin rimaa, mutta osuin siihen melko kovaa. Yritin vain pitää pään kylmänä. Olen iloinen, että se pysyi ylhäällä, hän lisäsi. 

Duplantisin ME-suorituksen voit katsoa yllä olevalta videolta. 

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä kommentoi suoritusta suorassa lähetyksessä. 

– Kaikki kontaktit (rimaan) tulivat ikään kuin sopivassa rytmissä, sopivassa vaiheessa, Evilä puntaroi. 

Lue myös: MM-sensaatiosta 20 vuotta – Tommi Evilältä paljastus itku silmässä tehdystä päätöksestä

Uuden haamurajan, 630:n ylittämistä Duplantis pääsee yrittämään jo lauantaina, kun Timanttiliiga-kausi jatkuu Puolan Chorzowissa.

