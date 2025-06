Armand Duplantisilta yllättävä paljastus ME-hypystään

Armand Duplantis rikkoi seiväshypyn maailmanennätyksen 12:nnen kerran.

Duplantisista tuli ensimmäinen yleisurheilun maailmanennätyksen Ruotsissa rikkonut ruotsalainen sitten vuoden 1987, kun hän hyppäsi Timanttiliigan kilpailussa Tukholmassa tuloksen 628. Edellisen kerran tempussa onnistui Patrik Sjöberg, joka Aftonbladetin mukaan hyppäsi korkeushypyn maailmanennätykseksi 242 Tukholmassa.

Duplantis oli sanonut ennen Tukholman Timanttiliigan kisaa, että maailmanennätyksen rikkominen Ruotsissa oli yksi asia, mitä hänen uraltaan vielä uupuu.

Kisan jälkeen ruotsalaissupertähteä pyydettiin laittamaan ennätyshyppyjään tärkeysjärjestykseen.

– On vaikea laittaa niitä järjestykseen, mutta tämä on erittäin korkealla listalla. Se oli sairas tunne. Sitä on todella vaikea verrata mihinkään muuhun, Duplantis sanoi Aftonbladetin mukaan.

– Olen niin täynnä tunteita tällä hetkellä. Olen vain niin ylpeä itsestäni ja onnellinen siitä, että pystyin tekemään sen kaikkien ruotsalaisten ja kaikkien paikalla olleiden edessä. Olen niin kiitollinen ja häkeltynyt.

Duplantis ylitti ennen ennätysyritystään korkeudet 560, 580 ja kuusi metriä ensimmäisellä yrityksellään. Myös maailmanennätyskorkeus 628 ylittyi ensi yrittämällä, vaikka tuntemukset ennen hyppyä olivat yllättäen heikot.

– Tunne ennen hyppyä oli varmaankin surkein, mitä minulla on ollut ennen maailmanennätyshyppyä. Mutta tiesin, että tarvitsisin vain hyvän hypyn, hyvän vauhtijuoksun ja onnistuin.