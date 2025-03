Täällä Zelenskyi yöpyi Helsingissä – ökyhotellin johtaja iloitsee: "Kaikki positiivinen on nyt tervetullutta"

Helsinkiläisen luksustason hotellin johtaja oli kansainvälisen tason erikoisvieraan yöpymistä kommentoidessaan vähäsanainen. Hän toivoo vierailun parantavan hotellin mainetta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska saapuivat eilen yllätysvierailulle Suomeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolisoineen on Helsingissä.Ukrainan presidentinkanslia

Zelenskyit yöpyivät Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevassa luksushotelli Hotel Mariassa.

Hotel Marian hotellinjohtaja Juha Mähönen kertoo MTV Uutisille, että henkilökunta luonnollisesti varautuu tämän tason erikoisvieraisiin monenlaisin erityisjärjestelyin.

– Niitä tehdään aina asiakkaan ja järjestäjien toivomusten mukaan. Olipa kyseessä sitten joku supertähti, valtionpäämies, kuninkaallinen tai joku yritysjohtaja, hän kertoo.

Tällaisesta hotellista on kyse

Julkisuuteen ei ole kerrottu, millaisessa sviitissä presidentti Zelenskyi puolisoineen yöpyy vierailunsa aikana.

Hotel Mariassa on 38 sviittiä. Kallein niistä on hotellin "kruununjalokivi", 160-neliöinen The Maria Imperial Suite, joka maksaa liki 6 000 euroa yöltä.

Hotellin kotisivuilla kyseistä kahdesta makuuhuoneesta, höyrysaunasta, kahdesta kylpyhuoneesta ja kahdesta tilavasta olohuoneesta koostuvaa sviittiä luonnehditaan Helsingin hienoimmaksi sviitiksi.

Imperial-sviitistä löytyy myös keittiö ja yksityinen hovimestaripalvelu.

Tällainen on The Maria Imperial Suite.The Hotel Maria/STT

– Mehän ei meidän vieraiden asioita kommentoida sen enempää. Kunnioitamme ihan niin valtionpäämiesten kuin tavallistenkin muidenkin asiakkaiden yksityisyyttä, eikä niistä sen enempää voida puhua, Mähönen muistuttaa.

Hän lisää, että hotellin näkökulmasta kaikki hotellin vieraat ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia, olipa kyseessä valtionpäämies tai tavallinen pulliainen.

– Kaikista pidämme aina iha yhtä hyvää huolta, Mähönen kertoo.

Negatiivista julkisuutta

Hotel Maria on ollut viime aikoina uutisotsikoissa talousvaikeuksien takia. Sen taustalla on toiminut urheilulegenda Samppa Lajusen johtama Samla Hotels -rahasto.

MTV Uutiset ei tavoittanut Lajusta kommentoimaan sitä, miltä Zelenskyiden yöpyminen Hotel Mariassa on hänestä tuntunut.

– Tuntuu aina hyvältä silloin, kun hotellissa on asiakkaita, Mähönen sen sijaan summaa.

Uutisoimme aiemmin, että hotelli ei ole onnistunut houkuttelemaan asiakkaita.

Voisiko Zelenskyin vierailu Hotel Mariassa kiillottaa hotellin kolhaisuja saanutta mainetta?

– Yleisesti ottaen olemme tietysti iloisia kaikesta positiivisesta julkisuudesta, Mähönen arvioi.

– Nähdäkseni olemme saaneet hieman epäoikeudenmukaisestikin negatiivistakin mediahuomiota. Semminkin kaikki positiivinen on nyt tervetullutta, hän jatkaa.

Vaativan matkailijan makuun

Hotel Maria tarjoaa majoitusvaihtoehdon vaativallekin matkailijalle. Usein erikoisvieraiden palvelu voi vaatia monenlaisia erikoisjärjestelyjä ja henkilökunnan briiffausta.

– Hyvin usein saamme listan, niin sanotun raiderin, näistä toivomuksista ja niitä pyrimme toteuttamaan, Mähönen jatkaa.

Hän lisää, että turvallisuus ja siihen liittyvät asiat liittyvät listaan aina oleellisesti, kun on kysymys valtionvieraista.

Hotellia ei ole suljettu muilta asiakkailta, eli hotellia ei ole kokonaisuudessaan varattu ukrainalaisten seurueelle.

Laajemmin Mähönen ei voi kommentoida Zelenskyin vierailua.

– Vastasin niin paljon kuin olen pystynyt. Aika monelle soittajalle olen tänään sanonut, että en kommentoi, hän kertoo.

