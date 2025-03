Stubb paljasti, kuinka Zelenskyin vierailu järjestyi: "Ilman vaimojamme tuskin olisimme tässä"

Stubbilta kuultiin alkukevennys.

Ennen kuin presidenttien Alexander Stubbin ja Volodymyr Zelenskyin virallinen tiedotustilaisuus alkoi, Stubb kääntyi Zelenskyin puoleen ja kertoi, kuinka herrojen tapaaminen oikein järjestyi.

– Todettakoon, että ilman vaimojamme tuskin olisimme tässä. Alkuperäinen ajatus oli se, että he (Olena Zelenska ja Suzanne Innes-Stubb) tapaisivat keskenään täällä. Nyt me päädyimmekin tapaamaan, ja mielestäni erittäin otolliseen aikaan. Lämpimästi tervetuloa Suomeen. On mukava nähdä sinut täällä, Stubb totesi.

Zelenskyi kuunteli Stubbin kevennystä hymy kasvoillaan, muttei kuitenkaan vastannut. Alun kevennyksen jälkeen Stubb siirtyi lausuntoonsa.