MTV paikalla Zelenskyin hotellilla: "Muutamalla on Ukrainan lippu mukana"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui tänään yllätysvierailulle Suomeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska ajoivat saattuessa Helsingissä Kruununhakaan, jossa he yöpyvät hotellissa.

MTV Uutisten toimittaja Tino Vanhanen kertoi iltaseitsemältä, että paikalla oli vielä paljon poliiseja.

– Poliiseja on runsaasti paikalla jokaisessa kadunkulmassa vahtimassa ihmisten likehdintää. Kiinnostuneita ihmisiä on myös mukavasti ja muutamalla on jopa Ukrainan lippu mukana, Vanhanen kertoi Seitsemän uutisissa.

Zelenskyin saattueen näkivät useat, mutta itse Zelenskyistä ei näkynyt kadun kulkijoille vilaustakaan.

– Osalla on kyllä kännykkä valmiina, mikäli Zelenskyi ulos astuisi, Vanhanen kertoo.