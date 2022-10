Syyttäjillä on noin 18 000 juttua rästissä – uusi valtakunnansyyttäjä haluaa vähentää työtaakkaa: "Tekeviä käsiä on aivan liian vähän"

– Syyttäjille tehdyn kyselyn tulokset ovat järkyttävää luettavaa. On huolestuttavaa, miten väsyneitä ja uupuneita syyttäjät ovat. Syyttäjät joutuvat tekemään paljon niin sanottua harmaata työtä ja tinkimään omasta vapaa-ajastaan, Koivisto sanoo MTV Uutisextran haastattelussa.

Syyttäjiä tarvittaisiin lisää

Syyttäjiä on Suomessa tällä hetkellä noin 420, mutta heitä pitäisi olla huomattavasti enemmän. Syyttäjäyhdistyksen mukaan Suomessa on noin 7 syyttäjää 100 000 asukasta kohti, kun muualla on noin 11 syyttäjää 100 000 asukasta kohti. Euroopan tason saavuttaminen vaatisi noin 150 syyttäjän lisäyksen.