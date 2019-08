Syyttäjä vetoaa tyttöjen kertomuksiin: Piti kättä housuissa ja "yritti saada jäykistymään" – Aku Hirviniemen ahdistelujuttu etenee hoviin, väitteitä hävyttömistä puheista nyt julki

Hirviniemen syytteet kahteen 17-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta hylättiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa kesäkuun alussa. Hirviniemi on itse kiistänyt syytteet.

Kosketteli alaikäisiä

Tapauksessa on kyse tapahtumista Hirviniemen asunnolla viime kesänä.

– Hirviniemi on kosketellut asianomistajia selästä paidan alta sekä (toista tyttöä) takapuolesta housujen päältä, käräjäoikeuden tuomiossa todettiin.

Syyttäjä on asiasta eri mieltä.

Syyttäjä: Käräjäoikeus ei katsonut kokonaisuutta

Syyttäjän mukaan Hirviniemi oli ennen kotiinsa menoa kysynyt tytöiltä, että "ovathan he 16-vuotiaita?" ja myöhemmin toistanut tätä useita kertoja.

– Hirviniemen esittämän ikäkysymyksen muotoilu on ollut syyttäjän mielestä erikoinen. Hirviniemi on ikäasiaa näin kysyessään halunnut varmistaa sen, että asianomistajat ovat ylittäneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suojaikärajan, syyttäjän valituksessa lukee.

Syyttäjä vaatii rangaistusta

Toisin kuin käräjäoikeus, syyttäjä katsoo, että Hirviniemen toiminta eli tyttöjen koskettelu on ollut seksuaalisesti olennaista.

Syyttäjän mukaan asiassa on otettava huomioon osapuolten ikäero, asianomistajien alaikäisyys, Hirviniemen humalatila sekä se, että asianomistajat ovat olleet alaikäisiä.

Syyttäjän mukaan merkittävää on myös se, että koskettaminen on kohdistunut "myös seksuaalisuuden kannalta olennaisille alueille", eli takapuoleen ja selän paljaalle iholle.

Syyttäjän mukaan kyse on siis seksuaalisesta ahdistelusta.

Luuri korvaan

– Katson, että haastehakemus tuli aikoinaan julkiseksi ja että tuomiosta on julkaistu julkinen osa. Kaikki muu tapaukseen liittyen on käsitykseni mukaan edelleen salassa pidettävää.

Hirviniemi kommentoinut Facebookissa

Hirviniemi on kiistänyt rikossyytteet julkisuudessa. Hän on aiemmin kommentoinut asiaa Facebook-tilillään.

– Käräjäoikeus on antanut asiassani tänään tuomion, jossa kaikki syytteet on hylätty ja olen erittäin tyytyväinen, että tämän asian käsittely käräjäoikeudessa on nyt saatettu päätökseensä. Olen myös siinä käsityksessä, että asianomistajat ovat tyytyväisiä siitä, että tämän asian käsittely päättyi, näyttelijä kirjoitti.