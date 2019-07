IL: Näyttelijätähden ahdinko saa jatkoa – Aku Hirviniemen vapauttavasta ahdistelutuomiosta tehtiin valitus

Lehden mukaan syyttäjä on tehnyt valituksen Turun hovioikeuteen näyttelijä Aku Hirviniemen saamasta vapauttavasta tuomiosta Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Iltalehden mukaan syyttäjän valitus on saapunut Turun hovioikeuteen 26. heinäkuuta. Turun hovioikeudesta kerrotaan lehdelle, että istuntopäivää ei ole vielä määrätty.

Kosketteli, mutta ei syyllistynyt ahdisteluun

– Hirviniemi on kosketellut asianomistajia selästä paidan alta sekä (toista tyttöä) takapuolesta housujen päältä. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi riittävällä varmuudella pääteltävissä, että tilanne olisi ollut jollakin tapaa seksuaalissävytteinen, käräjäoikeus totesi.

Hirviniemi kommentoi tuomiotaan Facebookissa



– Käräjäoikeus on antanut asiassani tänään tuomion, jossa kaikki syytteet on hylätty ja olen erittäin tyytyväinen, että tämän asian käsittely käräjäoikeudessa on nyt saatettu päätökseensä. Olen myös siinä käsityksessä, että asianomistajat ovat tyytyväisiä siitä, että tämän asian käsittely päättyi, näyttelijä totesi.