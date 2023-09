Syyttäjä sai tarpeekseen suurisuisesta Donald Trumpista

Yhdysvalloissa syyttäjä on pyytänyt oikeutta rajaamaan maan entisen presidentin Donald Trumpin kommentointioikeutta jutussa, jossa Trumpia syytetään vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen kumoamisyrityksestä.

Trump nimitellyt muun muassa tuomaria

Trump on muun muassa kutsunut Smithiä itseään "mielenvikaiseksi" ja jutun tuomaria Tanya Chutkania "huijariksi" ja "Trump-vihaajaksi".

Chutkan on määrännyt jutun käsittelyn alkamaan 4. maaliskuuta ensi vuonna.

Se on vain päivää ennen niin sanottua supertiistaita, jolloin Yhdysvalloissa yli kymmenessä osavaltiossa äänestetään republikaanien presidentinvaaliehdokkaasta.

Trump on tällä hetkellä epäiltynä yhteensä neljässä eri oikeusjutussa, joista kahdessa syytteet on nostanut Smith. Kahdessa muussa tapauksessa syytteet ovat nostaneet New Yorkin ja Georgian osavaltioiden syyttäjät.