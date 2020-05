Pizzamafian ulkomaalaiset uhrit avautuivat karuista oloistaan poliisille: Ylipitkiä työpäiviä ilman lomia, tuntipalkka alle kaksi euroa – "Työnantaja hommasi itselleen orjia"

Jutussa on yhteensä 22 syytettä ja viisi syytettyä. Yksi syytteistä koskee kiskonnantapaista työsyrjintää ja siitä syytetään kahta päätekijää. Useat ulkomaalaiset työntekijät joutuivat syytteiden mukaan huomattavan epäedulliseen asemaan taustansa perusteella pizzamafian uhrina.

Lupauksia ei pidetty

Mies lensi Suomeen syyskuun alussa 2011. Ravintoloitsijat pyysivät miestä ostamaan itse lentolipun ja he maksaisivat sen sitten takaisin. Lippua ei koskaan maksettu hänelle.

Töitä joka päivä

Miehen mukaan ravintolassa oli myös töissä irakilainen, jolla ei ollut edes passia. Osa työntekijöistä nosti sosiaalitoimistosta rahaa ja miehen mukaan he tekivät töitä ilman verokorttia.

– Nähtävästi heille maksettiin vielä huonommin, kun he työskentelivät ainakin 12 tuntia päivässä. He saivat ehkä noin 1000 euroa palkkaa ja he pyysivät jatkuvasti minulta rahaa lainaksi.