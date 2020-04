Oulun "pizzamafiosoille" liuta syytteitä, kirjanpitäjälle tekaistiin yli 630 000 euron ostokuitti – perheen asianajajalle syyte rahanpesusta

Rikosten tutkinta on aloitettu jo vuonna 2013. Syytekohtia on kaikkiaan 22.

Tekaistuja kuitteja, maksamattomia palkkoja

Menettelyn seurauksena ravintolan vähennyskelpoisten menojen ja ostojen sisältämien arvonlisäverojen määrä on vuosilta 2011 ja 2012 ilmoitettu mainitun määrän liian alhaisena. Tämän seurauksena ravintolan kaupparekisteriin merkityille yhtiömiehille on määrätty 265 279 euron verran liian vähän tuloveroa ja ravintolalle 73 486 euroa liian vähän arvonlisäveroa.

Menettelyllä on syyttäjän mukaan tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Lisäksi päätekijä on syytteiden mukaan erehdyttänyt Verohallintoa ilmoittamalla liian suuria vuokrakuluja, ja Kelaa ilmoittautumalla työttömäksi ja hakemalla asumistukea. Lisäksi hän on jättänyt maksamatta ravintolansa Irakista, Kreikasta ja Nigeriasta kotoisin oleville työntekijöilleen palkkoja.

Oululainen lakimies on syyttäjän mukaan syyllistynyt rahanpesuun ja rekisterimerkintärikokseen. Hän on ottanut vastaan ja pitänyt itsellään tai lakiasiaintoimistonsa tilille talletettuna 140 500 euroa kahden päätekijän hänelle luovuttamia laittomia rahoja. Rahat on myöhemmin luovutettu eteenpäin sijoituksina ja lainoina. Miehellä on aikaisempi talousrikostuomio.