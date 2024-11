Syyttäjä: Kiinalaiset kivityöntekijät olivat vuosia pakkotyössä Suomessa, asuivat parakeissa haisevien kemikaalien keskellä – oikeudenkäynti alkaa

Asiassa on aiemmin järjestetty valmisteluistunto, jossa haastehakemus ja vastaukset tulivat julkisiksi. Oikeudenkäynti järjestetään Ylivieskan istuntopaikassa, ja sen on määrä kestää joulukuun loppupuolelle.

Työntekijät vietiin hätämajoitukseen

Altistuminen syöpävaaralliselle pölylle

"Työntekijöillä erittäin hyvä palkka"

– Työntekijöillä on ollut ja on erittäin hyvä palkka myös suhteessa suomalaisiin työntekijöihin ja vapaus toimia haluamallaan tavalla. Muun muassa tästä syystä myöskään vastaajayrityksillä ja (syytetyllä) ei ole ollut taloudellista hyötymistarkoitusta, vastauksessa sanotaan.

– Ihmiskauppaväitteellä (asianomistaja) on suojannut itsensä vaatimuksilta ja virheiltä sekä on kostanut omasta mielestään väärän tilanteen. Ihmiskauppailmoituksella (hän) on saanut oleskeluluvan, joka mahdollistaa työnteon muillakin aloilla. (Todistaja) on samanaikaisesti hyödyntänyt tilanteen hankkimalla itselleen etua ja hyödyntämällä yrityksen resursseja sekä tehden olennaisia virheitä työsuhteensa aikana, vastauksessa sanotaan.