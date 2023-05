Luokkatoveriaan koulussa puukottanut 16-vuotias mielentilatutkimukseen – sanoo tekoa päähänpistoksi

– (Syytetty) on ottanut mukaansa kouluun 10 cm pituisella terällä varustetun veitsen ja piilottanut sen vaatteisiinsa. (Syytetty) on koulun tiloissa seurannut (uhria) alakerrasta yläkertaan (uhrin) kävellessä hänen edellään. (Syytetty) on ollessaan (uhrin) selän takana ottanut veitsen käteensä ja lyönyt sen voimakkaasti kahvaa myöten (uhrin) selkään, syytteessä sanottiin.