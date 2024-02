Syöpädiagnoosi on lähentänyt kuningas Charlesia ja Sarah Fergusonia: "Välittävät toisistaan kovasti"

Buckinghamin palatsi tiedotti helmikuun alussa, että kuningas Charlesilla , 75, on diagnosoitu syöpä. SkyNews puolestaan kertoi tammikuussa, että Yorkin herttuatar Sarah Fergusonilla on diagnosoitu ihosyöpä vain noin puoli vuotta sen jälkeen, kun hänet leikattiin rintasyövän takia.

Mirror kertoo, että kuningas Charles ja Sarah Ferguson tukeutuvat toisiinsa syöpädiagnoosiensa tiimoilta. Lehden mukaan kaksikko on vaihtanut sydäntä lämmittäviä kirjeitä toistensa kanssa diagnoosiensa jälkeen.

– Kuningas ja Sarah välittävät toisistaan kovasti, ja nyt he ovat lähentyneet syöpädiagnoosiensa myötä kirjeenvaihdon avulla. Syöpä on häijy sairaus, joka vaikuttaa niin moniin yksilöihin ja heidän perheisiinsä, ja on selvää, että läheisten ja laajan syöpäyhteisön tuki voi auttaa mittaamattoman paljon, Mirrorin lähde sanoo.