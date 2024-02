Tämä syöpädiagnoosin saaneen kuningas Charlesin tilanteesta tiedetään nyt: "Totta kai uutinen tällaisesta sairaudesta on huolestuttava"

Brittihovi tiedotti maanantai-iltana 5. helmikuuta, että kuningas Charlesilla , 75, on diagnosoitu syöpä . BBC:n mukaan kyseessä ei ole eturauhassyöpä, mutta sairaus havaittiin kuninkaan ollessa hiljattain sairaalahoidossa laajentuneen eturauhasen vuoksi.

Hovi ei ole kertonut tarkemmin, mikä syöpä on kyseessä, mutta sen lausunnon mukaan kuningas aloitti säännölliset hoidot maanantaina. Myöskään syövän luokasta tai ennusteesta ei ole kerrottu enempää.

– Lähteiden mukaan syöpä on havaittu varhaisessa vaiheessa ja ennuste olisi hyvä, ja Charlesin itsensä on viestitty olevan positiivisella mielellä, MTV Uutisten viihdetoimittaja Aino Haili kertoi lähetyksessä.

– Mutta syöpä on aina syöpä. Totta kai uutinen tällaisesta sairaudesta on huolestuttava ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Charles on kuitenkin jo 75-vuotias, ja vaikka syöpä olisi havaittu varhaisessa vaiheessa ja ennuste olisi hyvä, niin hoidothan ovat kuitenkin rankkoja ja niistä toipunen voi olla raskasta ja kestää pitkään hänen ikäisellään ihmisellä, hän jatkoi.