Kuningas Charles antoi ensimmäisen lausuntonsa syöpädiagnoosin jälkeen – kiittää kansaa ja syöpäjärjestöjä

Britanniassa kuningas Charles on antanut ensimmäisen lausuntonsa syöpädiagnoosinsa jälkeen. Monarkki kiitti sydämellisesti kaikkia, jotka olivat lähettäneet hänelle paranemistoivotuksia. Buckinghamin palatsi julkaisi myös kuvan Charlesista kiittämässä hoitohenkilökuntaa.



Palatsi kertoi maanantaina 75-vuotiaan kuninkaan sairastavan syöpää.



Kuningas kertoo myös ilahtuneensa siitä, että diagnoosista kertominen on muun muassa auttanut tuomaan esille syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tukevien järjestöjen työtä. Hän sanoo ihailleensa syöpäjärjestöjen työtä koko elämänsä ajan ja ihalun vain lisääntyneen oman syöpädiagnoosinsa myötä.



Syöpä havaittiin, kun kuningas oli ollut tammikuussa hoidettavana eturauhasen liikakasvun vuoksi. Palatsi ei ole kertonut tarkkoja tietoja esimerkiksi syövän laadusta, mutta on tähdentänyt, ettei kyse ole eturauhassyövästä.



Charles aloitti säännölliset syöpähoidot maanantaina. Hän on luopunut väliaikaisesti edustustehtävistään.