Syömishäiriöliitto väänsi vitsiä mittanauhasta ja vaa'asta – aprillipilalle murskakritiikki: "Tämä oli todella harkitsematonta meiltä"

Liitto valitsee vuosittain Syli-kummin, joka palkitaan niin sanotulla mukavaa’alla. Vaa'asta on poistettu numerot. Niiden tilalla on itsetuntoa kohottavia lauseita, kuten "olet ihana". Syli-kummit tekevät liiton toimintaa tunnetuksi yhteiskunnassa.

Vuolaat anteeksipyynnöt

– Syömishäiriö on erittäin rankka aihe, eikä sitä sairastaville pidä nauraa. Monelle se, että aiheelle pystyy jossakin vaiheessa nauramaan, on yhdenlainen selviytymiskeino. Tämä oli kuitenkin todella harkitsematonta meiltä. On aivan hirveää, jos huumoriksi tarkoitettu päivitys on pahentanut syömishäiriötä sairastavien oloa. Olemme tästä todella pahoillamme, sanoo toiminnanjohtaja Kirsi Broström MTV Uutisille.