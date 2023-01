Ylilääkäri: Ennennäkemättömästi levinnyt korona selityksenä yli 3 500 kuolemalle – kuolleisuuden jättikasvuun vaikutti myös paluun tehnyt tuttu tauti

Suomessa kuoli historiallisen paljon ihmisiä vuonna 2022, kertoi Tilastokeskus torstaina. Kuolleiden määrä on suurin sitten sotavuosien. Ennakkotietojen mukaan kuolleiden määrä kasvoi viime vuonna 62 886 henkilöön, mikä oli 5 227 enemmän kuin vuonna 2021.

Arvio koko vuoden 2022 kuolleista on yli 63 000, joten viime vuonna on kuollut yli 9 000 henkilöä enemmän kuin ennen koronaa vuonna 2019, kertoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo torstaina tiedotustilaisuudessa.

Kuolleisuus on Rapon mukaan ollut viime vuonna korkeampi useimmissa ikäryhmissä.

THL:n ylilääkäri: Korona selittää yli 3 500 kuolemista

– Nykytiedon valossa korona selittää yli 3 500 kuolemista ja on ollut myötävaikuttavana tekijänä 2 143 kuolemassa, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Viruskierto lähti kiertoon omikronin avulla emmekä enää pystyneet estämään sitä. Laaja viruskierto on se selitys, vaikka omikron aiheuttikin lievempää tautia, Leino sanoi.

– Loppuvuonna 2022 on ollut laaja tripledemia: koronan lisäksi talvista ylikuolleisuutta on aiheuttanut muun muassa influenssa. Nyt on meneillään myös ennätysmäinen RSV-aalto ja joulukuussa oli harvinaisen kova influenssapiikki, Leino kertoi.