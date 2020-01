Raportti: Syntyvyys laskeekin pelättyä vähemmän – "Tämä on pikkuisen lohdullisempi skenaario"

Lapsia syntyy Suomessa vuosi vuodelta vähemmän. Syntyvyys on laskenut nopeasti 2010-luvulla ja saman kehityssuunnan on pelätty jatkuvan. Uudessa raportissa Eläketurvakeskus kuitenkin arvioi, että alamäki ei ole niin jyrkkä kuin on pelätty. Raportin mukaan osa matalasta syntyvyydestä selittyy sillä, että perheet lykkäävät lasten hankkimista myöhemmäksi.