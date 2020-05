Synnytysosastolle tehty verinen hyökkäys järkyttää – suomalainen Linda oli avustamassa sairaalassa vain muutama vuosi sitten: "Iso järkytys meille"

Sairaalan äitiysosastolle tunkeutuneet aseistetut hyökkääjät surmasivat 24 ihmistä Afganistanin Kabulissa tiistaiaamuna. Kuolleiden joukossa oli muun muassa 11 tuoretta äitiä ja kaksi nuorta poikaa ja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kätilö.

Välikohtaus alkoi aamupäivällä, kun hyökkääjät iskivät sisään Dasht-e-Barchin sairaalan pääsisäänkäynnistä. Hyökkääjät menivät suoraan äitiysosastolle. Isku kesti neljä tuntia.

Hyökkäyksen raakuus ja sen kohdistuminen synnyttäviin ja synnyttäneisiin äiteihin on hätkähdyttänyt väkivaltaisuuksiin tottuneita paikallisia ja avustustyöntekijöitä. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate kertoo, että tapahtunut on järkyttänyt myös Suomessa.

– Tämä on iso järkytys meille. Sairaalaiskut on aina tuomittava, ja ne ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia. Sodassakin on tietyt säännöt. Siviilien ja varsinkin sairaaloiden tulisi olla suojeltuja.

– Kun vielä isketään osastolle, jolla on äitejä ja vastasyntyneitä, se tuntuu vieläkin järkyttävämmältä. Sitä on oikeastaan vaikea ymmärtää.

Konaten mukaan vaikuttaa siltä, että hyökkääjät ovat iskeneet sairaalaan ja synnytysosastolle tarkoituksella.

"Paikalliset kätilöt ovat uskomattomia naisia"

Iskun kohteeksi joutuneella Dasht-e-Barchin sairaalalalla on Konaten mukaan ollut suuri merkitys paikallisten keskuudessa. Sairaalassa on tarjonnut turvalliset puitteet uusille äideille.

– On tärkeä muistaa, että Afganistan on maa, jossa on yksi korkeimmista äitiys- ja lapsikuolleisuusluvuista. Siellä on haastavaa päästä synnyttämään turvallisesti.

Viime vuonna sairaalassa syntyi 16 000 lasta. Konate ylistää sairaalan kätilöitä. Hän oli itse tukemassa sairaalan toimintaa paikan päällä neljä vuotta sitten.

– Paikalliset kätilöt ovat uskomattomia naisia. Maassa, jossa koulutusmahdollisuudet ovat heikommat ja naisten työllisyys on alhaisempaa, he ovat päättäneet kuitenkin tehdä tätä työtä. He tekevät uskomattoman tärkeää työtä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on tukenut sairaalan toimintaa kuusi vuotta.

Järjestö ei hyväksy toimintaansa valtioilta tukea, vaan se pyörii täysin yksityisten ihmisten lahjoituksilla.