Raaka terrori-isku Kabulin synnytysosastolle pakotti avustusjärjestön vetäytymään sairaalasta – kohde oli tarkkaan valikoitu: "Hyökkäys kesti neljä tuntia"

– Meidän tyyppisille toimijoille, joiden pitäisi olla siellä, missä eniten on meille tarvetta, vetäytyminen on todella vaikea päätös, Konate kertoo.

Tarkoituksellisesti synnytysosastolle

Konate on itse ollut sairaalassa, jossa isku tapahtui. Hänen mukaansa sairaalassa täytyy kulkea tietyn alueen läpi päästäkseen juuri synnytysosastolle.

– He suuntasivat suoraan sinne ja hyökkäys kesti neljä tuntia, Konate kertoi iskusta Uutisaamussa.

Turvahuone pelasti monet

– Tämä on yksi toimi, joka on hyvin yleinen. Jokaisessa sairaalassa on turvahuone. Jos jotain tapahtuu, sinne suunnataan. Onneksi osa meidän työntekijöistä sinne pääsi.