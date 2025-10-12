Nuorten johtamat mielenosoitukset ovat ravistelleet saarivaltiota yli kahden viikon ajan.

Madagaskarilla Afrikan itärannikolla presidentti sanoo, että saarivaltiossa on meneillään vallankaappauksen yritys.

Presidentti Andry Rajoelina sanoi lausunnossaan sunnuntaina, että maassa on käynnissä yritys kaapata valta laittomasti ja voimakeinoin.

Lauantaina joukko sotilaita liittyi tuhansien hallitusta vastustavien mielenosoittajien joukkoon maan pääkaupungissa Antananarivossa.

Sotilaat tuomitsivat mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen ja kutsuivat asevoimien joukkoja "yhdistämään voimansa" sekä kieltäytymään ampumiskäskyistä.

Protestit jatkuneet jo kaksi viikkoa

Nuorten johtamat mielenosoitukset ovat ravistelleet Madagaskaria yli kahden viikon ajan. Mielenosoituksissa on vaadittu presidentti Rajoelinan eroamista.

Sotilaat ajoivat lauantaina armeijan ajoneuvoilla Antananarivon kaupungintalon eteen, missä he liittyivät mielenosoittajien joukkoon. Sotilaiden tarkasta määrästä ei ole varmuutta.

Maan hallitus vakuutti lauantaina, että Rajoelina on yhä maassa. Tuore pääministeri vakuutti, että hallitus seisoo vahvana ja on valmis "yhteistyöhön ja kuuntelemiseen".

Rajoelina sanoi lausunnossaan, että vuoropuhelu on ainoa keino eteenpäin.