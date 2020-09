Sveitsissä kansa äänestää tänään maahanmuutosta ja hävittäjähankinnoista

SVP on maan suurin puolue, mutta EU-maahanmuuton rajoittamisessa se on jäänyt yksin: kaikkien muiden puolueiden lisäksi myös hallitus, elinkeinoelämä ja ammattiliitot vastustavat suhteiden vaarantamista maan tärkeimmän kauppakumppanin kanssa.

Palkallista vapaata myös isille?

Sveitsin hävittäjähankkeessa on paljon suomalaisille tuttua: korvattavat koneet ovat samanlaisia F/A-18 C/D Hornet -hävittäjiä kuin Ilmavoimilla, ja päätös uudesta hävittäjämallista on määrä tehdä samaan aikaan kuin Suomessa eli ensi vuonna.

Sunnuntain kansanäänestyksen kohteena on parlamentin hyväksymä päätös myöntää 30–40 koneen hankintaan kuusi miljardia frangia (noin 5,6 miljardia euroa) budjettivaroja – konetyypistä ei puhuta tällä kertaa vielä mitään. Äänestyksen taustalla on Sveitsi ilman armeijaa (GSoA) -kansalaisliike, jolla on nimensä mukaisesti hävittäjähanketta pidemmälle meneviä tavoitteita. Tukea se on saanut puolueista muun muassa sosiaalidemokraateilta ja vihreiltä.