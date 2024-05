Kanadan NHL-valmentajalta pöyhkeä kommentti MM-pettymyksestä

– Tulimme vielä takaisin. Yksi jäähy avauserässä sai heidän hyökkäyspelinsä liikkeelle. He saivat otetta ylivoimien kautta. Pitää muistaa, että eivät olleet päästäneet viidellä viittä vastaan yhtään maalia viimeiseen kolmeen peliin. Teimme yhden likaisen kaavan kautta eli menemällä maalille, mutta niin näissä ympyröissä pitää toimia. Olimme pelin jälkimmäisellä puoliskolla vahvoja, mutta tämä on mitä on, Kanadan päävalmentaja André Tourigny totesi pelin jälkeen.