Suvi Teräsniska julkaisi otoksen Olli Lindholmista sosiaalisessa mediassa.
Laulaja Suvi Teräsniska muistelee edesmennyttä laulajalegendaa Olli Lindholmia koskettavalla kuvalla. Yö-yhteen solistina tunnettu Lindholm menehtyi 12. helmikuuta 2019.
Teräsniskan jakamassa otoksessa Lindholm pitää lasta sylissään.
Lindholm oli hyvin läheinen Teräsniskalle. Laulaja tuli ennen soolouraansa suomalaisille tutuksi Yö-yhtyeen taustalaulajana.
Hän sai pestin alle kaksikymppisenä otettuaan rohkeasti itse yhteyttä Lindholmiin.