Suvi Teräsniskan uusi aikakausi: "Valmiita emme ole, eikä valmiiksi tässä elämässä tule"

Suvi teräsniskalla on takanaan 18 vuoden ura artistina.

Laulaja Suvi Teräsniska kertoo avanneensa elämässään itsensä hyväksymisen aikakauden. 12 albumia urallaan julkaissut Teräsniska kertoo, että uusi aikakausi on avattu myös uuden kappaleen myötä. Teräsniska vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa tulevasta musiikistaan ja arjestaan.

Teräsniska kertoo kokevansa, että musiikissa eletään tällä hetkellä terapiamusiikin aikakautta.

– Ihmiset hakevat paljon lohtua ja tukea musiikista ja se on tietysti ihana asia, koska sitähän minä mielelläni tarjoilen, hän toteaa.

Kolmen pojan äitinä Teräsniska paljastaa, että ruuhkavuosien keskellä jonkinlainen riittämättömyyden tunne on hänelle tuttu.

– Se on varmasti yleinen tunne mitä monet ruuhkavuosien keskellä elävät vanhemmat kokevat.

Tuoreessa Rikki, mutta riittävä -kappaleessaan Teräsniskalla on voimaannuttava sanoma. Hän kertoo, että usein rikkinäisyys on taistelua itsensä kanssa, sillä lähipiirille riittää kyllä juuri sellaisena kuin on.

– Valmiita emme ole, eikä valmiiksi tässä elämässä tule ja se kiehtovuus kaikesta onkin juuri se matka ja muutos, Teräsniska pohtii.

