Kristiina toivoi apua arkeen kolmen lapsen kanssa, kun mies on merillä – näin Supernanny Suomi -perheellä menee nyt

Kristiina ja Ville ovat mukana Supernanny Suomi -ohjelman viidennellä kaudella kolmen lapsensa kanssa.

Kristiina ja Ville osallistuivat Supernanny Suomi -ohjelman viidennelle kaudelle kolmen lapsensa kanssa. Heidän arkeaan nähdään sarjan neljännessä jaksossa. Kristiina oli paljon, ja on edelleen, yksin lasten kanssa, kun hänen miehensä työskentelee pidempiä pätkiä merillä ja on kuukausia putkeen poissa kotoa.

Tuolloin 3-vuotias esikoinen Vanessa koetteli äitiään ja oli melko kovakourainen pienempiä sisaruksiaan, tuolloin 1-vuotiasta Liliaa ja 5-kuukautista Adamia, kohtaan.

Kristiina toivoa apua arkeensa kolmen lapsen kanssa, kun puoliso Ville on paljon töiden takia pois kotoa.

Kristiina kertoo nyt MTV Uutisille, että ohjelmaan hakeminen oli alun perin hänen ideansa.

– Oli ehkä vähän huonompi hetki. Näin ohjelmasta ilmoituksen ja ajattelin, että tästä voisi saada jotakin hyvää. Ville ei aluksi suostunut koko hommaan, mutta sanoin, että jonkin täytyy muuttua, ja ajattelin elämäni helpottuvan. Toivoin näkemyksiä siihen, miten handlata yksin kolme pientä lasta. Silloin tuli paljon sisarusriitaa ja mustasukkaisuutta, kun oli vauva, Kristiina muistelee.

Kuvauksista on aikaa noin puolitoista vuotta, ja Supernanny Pia Penttalan säännöt ovat edelleen perheen käytössä. Tätä nykyä 5-vuotias Vanessa on äitinsä mukaan muuttunut todella paljon.

– Huomaa, että hän on kasvanut ja suhtautuu pienempiin eri tavalla. Hän on omaksunut nyt todella hyvin roolinsa, että hän on isosisko. Hän osaa auttaa pienempiä ja olla esimerkkinä, Kristiina sanoo.

Pia Penttala antoi Kristiinan perheelle kullanarvoisia sääntöjä, jotka ovat edelleen käytössä.

Perheen keskimmäinen Lilia on 3-vuotias ja Adam täyttää huhtikuussa 2 vuotta.

Ohjelmaan osallistuminen täytti Kristiinan odotukset ja oli kokemuksena kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Hänestä oli ihanaa tavata Pia, mutta osittain lapset villiintyivät, kun oli kameroita ympärillä.

– Toki ne olivat siinä niin intensiivisesti, että kokonaiskuva tilanteestamme varmasti välittyi. Kuvaukset olivat raskaskin kokemus, mutta sen kyllä tiesinkin jo etukäteen, Kristiina kertoo.

Aluksi Kristiina oli hieman järkyttynyt siitä, että heidän perheensä arki tulee julkiseksi. Ihmisten vastaanotto ei jännitä häntä, mutta häntä ehkä hiukan hävettää.

– Että mitä joku ajattelee, kun lähtee tällaiseen mukaan. Mutta se on vain tunne, joka menee pois. Kaikilla ei ole tällaisesta omakohtaista kokemusta, joten on vaikeaa kommentoida asioita toisen puolesta. Vertaistuki on tässä se iso juttu, Kristiina toteaa.

Perheen innokkaimmat tutut ovat katsoneet jakson jo ennakkoon Katsomosta.

– Olen saanut vertaistukea, ja he ovat sanoneet, ettei jaksomme nyt niin paha ollut. Ajattelen, että vuosien päästä voi sitten katsoa, millaista meillä on joskus ollut, Kristiina naurahtaa.

Ville tekee toistaiseksi edelleen töitä merillä, mutta perhe pitää peukkuja, että hän saisi syksyllä töitä suomalaisesta laivayhtiöstä.

Perheellä on mennyt todella hyvin nyt jo pidemmän aikaa, ja Kristiina toivoo jatkossakin arkeensa tasapainoa. Tällä hetkellä hän myös opiskelee töiden ohessa.

– Perusarkea. Ville on edelleen töissä 2,5–3 kuukautta putkeen. Ikävää en ehdi edes miettiä – en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Vaikka välillä surettaisi kuinka, kun hän lähtee, niin tiedän, etten voi jäädä harmittelemaan. Sitten se menee nopeasti ohi. Mutta onhan se todella ikävää aina, vaikka olenkin siihen jo tottunut, Kristiina summaa.