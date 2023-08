Sinkkulaivalta rakkautta etsivä Markku lähti ex-naisystävänsä luota suoraan reissuun: "Soittelemme edelleen nykyään päivittäin"

Yksityiskokkikeikkoja Markku on tehnyt paljon aiemminkin: hänellä on ollut asiakkaita niin Puerto Banuksessa, Benalmádenassa kuin Fuengirolassa. Hänen mukaansa kokkailujensa äärelle sattui aikoinaan myös pizzakeisarina tunnettu Dennis Rafkin .

”Ruoallakin on parisuhteessa merkitystä”

– Kyllä ruoallakin on parisuhteessa merkitystä. Jos on todella erilaiset mieltymykset ja keittiössä on kymmenen eri kattilaa tulilla, niin kyllä se hankalaa on.