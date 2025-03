Suvi Minkkinen törmää jatkuvasti kiusalliseen ongelmaan – "Moni on turhautunut"

Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen kertoi MTV:n Viiden Jälkeen ohjelmassa tiistaina muun muassa aseen kuljettamisen tuomista haasteista lentokentillä ja hänen valmentajansa Mikko Viitasen erikoisesta taikauskosta.

Minkkinen päätti kautensa upeasti seitsemänteen sijaan maailmancupin kokonaiskisassa viikko sitten sunnuntaina. Aiemmin MM-kisoissa pronssia voittanut ja parisekaviestissä Tero Seppälän kanssa menestynyt 30-vuotias kruunasi kautensa myös huimalla 147 000 euron palkintorahapotilla.

Minkkinen murtautui vasta tällä kaudella ampumahiihdon kirkkaimpaan kärkeen, mutta on saanut painia lajin arkisten haasteiden parissa jo pitkään. Yksi näistä on ampumavälineiden kuljettaminen kilpailusta toiseen lentokenttien välillä.

Suvi Minkkinen on tunnettu jo pitkään loistavana ampujana.

Minkkiseltä kysyttiin, minkälaista hässäkkää tämä ampumahiihtäjälle tarkalleen ottaen aiheuttaa.

– Oma rima on muuttunut sen suhteen, että mikä enää lasketaan hässäkäksi, Minkkinen naurahtaa.

– Jos on tultu kentälle 2,5 tuntia ennen lentoa, mutta ehtii vielä kahvit käydä hakemassa, niin sitten on oikeasti mennyt kaikki aikalailla putkeen. Kyllä se aina aikansa ottaa ja ehkä aika moni on turhautunut meidän takana jonossa, kun ei olla niitä kaikista nopeimpia asiakkaita.

Valmentajan taikausko

Minkkisen henkilökohtainen valmentaja Mikko Viitanen ei pysty seuraamaan suomalaistähden kilpailuja suorana. Jos Viitanen on kisoissa paikan päällä, sijoittuu hän suorituksen ajaksi mieluummin latukatsomoon kuin penkan reunalle.

Mistä tämä johtuu?

– Luulen, että se on lähtenyt taikauskoisuudesta, Minkkinen kertoo.

– Joskus urani alussa hän ei katsonut jotain kisaa missä minulla meni hyvin. Sitten siitä tuli sellainen juttu, että "enhän minä voi enää katsoa kisoja". Luulen, että nykyään siinä on myös sitä jännitystä. Hänelle on helpompi sitten katsoa jälkikäteen.

Minkkinen paljastaa, ettei Viitanen välttämättä edes aina tiedä lopputulosta kisan päätyttyä.

– Se vaihtelee. On ollut sellaisiakin kisoja, missä kisa on ollut kolmelta päivällä ja olen suoriutunut hyvin. Sitten illalla kun olen mennyt hierojalle, hän on kysynyt mitä mieltä Mikko oli kisasta. Olen sitten vain vastannut, että "ei se ole laittanut vielä mitään viestiä! En tiedä, tietääkö se tuloksia!"

Minkkinen kuitenkin sanoo yrittävänsä saada Viitasen mukaan ensi talven olympialaisiin. Kisat käydään ampumahiihdon osalta Anterselvassa.

– Katsotaan onnistunko, tässä on vielä sellainen vuosi aikaa yrittää pehmitellä, Minkkinen tokaisi.

Suvi Minkkinen paljasti Viiden Jälkeen -ohjelmassa myös sen, mitä suunnittelee tekevänsä urheilu-uransa jälkeen. Katso koko erikoishaastattelu ylälaidan videolta.