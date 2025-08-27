"Suvereeni kansalainen" murhasi poliiseja – tämä Australian miesjahdista tiedetään

Australiassa jäljitetään kaksi poliisia hengiltä ampunutta miestä. Metsään paenneella erätaitoisella miehellä kerrotaan olevan mukanaan tehokkaita tuliaseita.

Poliisin etsintäoperaatio Australian karussa alppimetsämaastossa jatkui keskiviikkona toista päivää. Raskaasti aseistautuneen miehen epäillään ampuneen kuoliaaksi kaksi poliisia ja haavoittaneen kolmatta heidän suorittaessaan kotietsintää hänen maaseutukiinteistöllään Porepunkahissa Victorian osavaltiossa.

Victorian poliisin mukaan epäilty ampuja, 56-vuotias Dezi Freeman, on paikallinen mies, jolla on asiantuntemusta erätaidoista (engl. bushcraft) ja hallussaan useita tehokkaita ampuma-aseita.

– Voin vahvistaa, että tämän hirvittävän tapahtuman epäilty on yhä vapaalla jalalla, sanoi Victorian poliisipäällikkö Mike Bush keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

– Jahti jatkuu, kunnes löydämme hänet.

Poliisi julkaisi tänään kuvan Desmond Freemanista, jota epäillään veriteosta.Victorian poliisilaitos

Ampui heti ja pakeni metsään

Veriteko tapahtui tiistaina, kun kymmenen poliisin ryhmä, mukaan lukien seksuaalirikoksiin ja lapsitutkintaan erikoistunut tiimi, saapui Freemanin kiinteistölle suorittamaan kotietsintää tiistaina aamupäivällä.

Desmond Freemanin, joka tunnetaan myös nimellä Desmond Filby, epäillään avanneen tulen ryhmää kohti, surmaten 59-vuotiaan rikosetsivän ja 35-vuotiaan vanhemman konstaapelin ennen kuin pakeni jalan tiheään metsään.

Toinenkin etsivä haavoittui tulituksessa vakavasti saatuaan osuman alavartaloon.

Tilanne eteni nopeasti, sillä poliisin tiedotteen mukaan poliisit saapuivat kiinteistölle hieman kello 10.30 jälkeen, ja viimeinen havainto Freemanista on hieman kello 10.30 jälkeen hänen paettua metsään.

Freemanilla oli kadotessaan yllään tummanvihreät housut, tummanvihreä sadetakki ja ruskeat saappaat.

Tuntee seudun poliisia paremmin

Poliisin mukaan Freemanin puoliso ja lapset löydettiin yön aikana turvassa, vaikka aiemmin epäiltiin heidän joutuneen panttivangeiksi.

Porepunkah on noin tuhannen asukkaan kylä Australian alppialueen juurella, noin 300 kilometriä Melbournesta koilliseen.

Bush kertoi, että alueen talvisää tekee etsinnästä haastavaa ja että Freeman tuntee seudun paremmin kuin poliisi.

– Hän tuntee sen alueen. Vaikka meillä on asiantuntijoita alueella, hän tuntee sen paremmin kuin me, joten otamme mukaan kaikki asiantuntijat ja hyödynnämme myös paikallista tietämystä, Bush kertoi Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan.

ABC:n haastatteleman eräasiantuntijan mukaan Freeman saattaa selvitä alppimaastossa jopa viikkoja.

– Hän hallitsee erätaidot hyvin, mikä tekee etsinnästä vaikeampaa, Bush sanoi.

Bush painotti lausunnossaan, että Freeman on "raskaasti aseistautunut" ja kehotti paikallisia pysymään sisätiloissa.

"Suvereeni kansalainen"

Paikallismedian mukaan poliisi uskoo Freemanin olevan niin sanottu "suvereeni kansalainen", joka ei tunnusta hallituksen laillisuutta.

Korona-aika kärjisti Freemanin suhtautumista hallintoon entisestään. Oikeuden asiakirjojen mukaan Freeman vastusti COVID-19-sulkuja ja yritti nostaa syytteen Victorian osavaltion pääministeriä Dan Andrewsia vastaan maanpetoksesta ja petoksesta vuonna 2021.

Hänellä uskotaan myös olevan hallussaan useita pitkäpiippuisia ja tehokkaita tuliaseita.

– Emme ole löytäneet yhtäkään hänen aseistaan rikospaikalta. Uskomme siis, että ne aseet, joita hän käytti, ovat yhä hänen hallussaan.

Kun Bushilta kysyttiin, oliko Freeman saanut haltuunsa ampumiensa poliisien aseita, hän vastasi, ettei aio "mennä siihen tällä hetkellä".

– Rikospaikka on yhä etsinnän ja tutkinnan kohteena, hän sanoi.