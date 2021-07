Haitin salamurhatun presidentin oletetut surmaajat on löydetty – neljä "palkkasoturia" saanut surmansa, kaksi otettu kiinni

Poliisin edustaja puolestaan kertoi, että poliisilla on ollut surman jälkeen operaatio maan pääkaupungissa Port-au-Princessä.

Asiaa televisiossa avanneen kansallisen poliisin pääjohtajan Leon Charlesin mukaan neljä "palkkasoturia" on saanut surmansa, kun taas kaksi on otettu kiinni. Lisäksi kolme panttivangiksi joutunutta poliisia on vapautettu.