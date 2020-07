Suuryritysten näkymissä on koronakevään jäljiltä toiveita paremmasta mutta myös epävarmuutta: "Tässähän on vielä pandemia vielä hyvin voimissaan"

Esimerkiksi nostolaitevalmistaja Cargotec teki huhti-toukokuussa noin kolmanneksen vähemmän vertailukelpoista liikevoittoa viime vuoteen verrattuna. Voitto oli noin 43 miljoonaa euroa. Suunta on kuitenkin kääntynyt ylöspäin.

– Meillähän on kymmeniä tuhansia laitteita tavarankuljetuspalveluissa ympäri maailman ja meillä on niiden aktiviteettitason reaaliaikainen seuranta. Huhtikuussa nähtiin voimakasta laskua, 20-25 prosenttia. Sen jälkeen on nähty tasaista, hyvää nousua esimerkiksi monessa Euroopan maassa, Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen sanoo.