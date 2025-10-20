Yhdysvaltalainen shakin suurmestari Daniel Naroditsky on kuollut 29-vuotiaana.

Daniel Naroditskyn perhe kertoi tiedotteessaan kuoleman olleen odottamaton.

– Daniel oli lahjakas shakinpelaaja, kommentaattori, kouluttaja ja shakkiyhteisön rakastettu jäsen, jota fanit ja pelaajat ympäri maailmaa ihailivat ja arvostivat. Hän oli myös rakastettu lapsi, veli ja monien lojaali ystävä, Naroditskyn perhe viestitti.

Perhe pyysi yksityisyyttä "erittäin vaikeana aikana".

– Muistakaamme Daniel intohimostaan ja rakkaudestaan shakkia kohtaan, ja ilostaan ja inspiraatiostaan, jota hän toi meille kaikille joka päivä.

Naroditskysta tuli shakin suurmestari 18-vuotiaana, ja hänet oli Chess.com-sivuston mukaan tunnettu pitkään yhtenä Yhdysvaltain lahjakkaimmista pelaajista.

Naroditsky on tällä hetkellä maailmanrankingissa 151:ntenä.

Naroditsky oli varsin suosittu myös Twichissä ja Youtubessa oivaltavine kommentteineen ja opettavaisine sisältöineen. Hänen sisältöjään kuluttivat sadat tuhannet ihmiset.