17-vuotias australialainen krikettilupaus Ben Austin on kuollut harjoituksissa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena. Tragediasta kertoo australialaisten tiedotusvälineiden lisäksi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ferntree Gully Cricket Clubissa pelannut Ben Austin harjoitteli tiistaina Australian Melbournessa. 17-vuotias krikettipelaaja käytti kypärää mutta ei kaulasuojaa.

Käsikäyttöisellä pallonheittimellä lennätetty pallo osui australialaista kaulaan.

Nuorukainen vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Hänet kytkettiin hengityskoneeseen.

Hän kuoli torstaina.

"Yksi hänen elämänsä iloista"

Benin isä Jace Austin kertoi perheen olevan pojan kuolemasta "kertakaikkisen järkyttynyt".

– Traceylle ja minulle Ben oli rakastettu poika. Cooperille ja Zachille hän oli syvästi rakastettu veli, ja hän oli perheemme ja ystävien elämässä loistava valo, Jace sanoi tiedotteessa.

Lohduttavaa isän mukaan on se, että Ben teki sitä, mitä hän oli tehnyt monena kesänä: meni kaveriensa kanssa pelaamaan krikettiä.

– Hän rakasti krikettiä, ja se oli yksi hänen elämänsä iloista.

Victorian osavaltion krikettiliiton toimitusjohtaja Nick Cummins näki onnettomuudessa samaa kuin vuoden 2014 tapauksessa. Tuolloin australialainen krikettipelaaja Phillip Hughes kuoli saatuaan pallosta kaulaan ottelussa.

Cummins kuvaili Ben Austinia lahjakkaaksi pelaajaksi, suosituksi joukkuekaveriksi ja kapteeniksi, joka oli tunnettu alle 18-vuotiaiden piireissä kaakkoisessa Melbournessa.