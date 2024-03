Suuren Journalistipalkinnon voittajat paljastetaan tänään – ehdolla useita Venäjä-journalisteja

Ehdolla on useita Venäjästä kirjoittaneita toimittajia. Vuoden juttu -palkinnon saajaksi on ehdolla muun muassa vilkasta keskustelua herättänyt Ylen koulukone.

Suuri journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus, jota on jaettu vuodesta 2001 lähtien. Palkinnon jakaa ja rahoittaa Päätoimittajien yhdistys yhdessä useiden suomalaisten mediayhtiöiden kanssa. Tavoitteena on tukea ja edistää laadukasta journalismia.