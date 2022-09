Sutkautuksesta hitti somessa: 5-vuotias amerikkalaispoika antoi palautetta äidilleen ensimmäisen tarhapäivän jälkeen – "Ansaitsen nuo kommentit"

Yhdysvaltain Pennsylvaniassa asuva Ricki Weisberg kuvasi videon poikansa mainiosta kommentista. Videolla näkyy, miten Abe -poika poistuu bussista. Äiti on häntä vastassa.

– No niin, se oli siinä! Ricki kommentoi ensimmäistä päivää.

View this post on Instagram

Pilalle mennyt voi kirvoitti kommentit

Muistutus armollisuudesta äitiydessä

Videon saama suosio yllätti

Abe on nyt 9-vuotias ja aloittanut neljännen luokan. Ricki kertoo julkaisevansa videon joka vuosi sosiaalisessa mediassa ja että tuosta hetkestä muodostui perheessä sisäpiirivitsi.

– Se on hullua, Ricki sanoo.

– TikTokissa sitä on katsottu jo melkein 10 miljoonaa kertaa ja Twitterissä katsojakertoja on ymmärtääkseni yli kahdeksan miljoonaa. Ihan hullua.

Aben mielestä videon samaa suosio on huvittavaa.

– Hän rakastaa sitä. Hän haluaa tubettajaksi, joten hänelle tämä on tärkeä hetki. Hän on niin innoissaan ja se on hellyttävää, äiti kommentoi.