Susista levitetään Suomessa virheellistä tietoa – Luonnonsuojeluliitto: Ajatus raakuudesta perustuu lastenkirjojen tarinoihin

– (Suunnitelmaa valmistellessa) keskusteltiin susipuheesta, siitä miten on yllättävän paljon jumeja. Keskusteluja ei saada vietyä eteenpäin, ja me olemme tämän vuoden aikana pyrkineet niitä tunnistamaan. Samoin kuin mantroja, joita toistetaan pohtimatta, mitä niiden takana on, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi kuvailee valmisteluprosessia, jossa on ollut mukana useita eri tahoja Metsästäjäliitosta Luonnonsuojeluliittoon.